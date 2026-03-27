Μπορεί η Αττική να «ξύπνησε» με ηλιοφάνεια ωστόσο, ο «λαμπρός» ήλιος δεν θα κρατήσει για πολύ.

Άστατος καιρός θα επικρατήσει στην Αττική σήμερα με την κακοκαιρία που ξεκίνησε από τα δυτικά χτες, να κινείται ανατολικά και να προσεγγίζει και την Αττική.

Ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση στην Αττική τις επόμενες ώρες με έντονες βροχές και πιθανότατα καταιγίδες. Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην Αττική, θα περάσει σχετικά γρήγορα το ψυχρό μέτωπο. Κοντά στο απόγευμα θα δούμε βροχές, πιθανόν και καταιγίδες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Δεν φαίνεται το Σάββατοκύριακο να έχουμε κάποια φαινόμενα, αν εξαιρέσουμε κάποια αστάθεια που μεσημέρι με απόγευμα μπορεί να δώσει κάποιες μπόρες τοπικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά το γενικευμένο πέρασμα της κακοκαιρίας το περιμένουμε σήμερα, κοντά στις απογευματινές ώρες. Στη συνέχει ναι μεν θα παραμείνει άστατος ο καιρός, αλλά παράλληλα πιο βελτιωμένος. Οι άνεμοι έως και 7 μποφόρ, θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης κοντά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το windy, στην Αττική οι συννεφιές θα πυκνώσουν γύρω στις 11 πμ και θα σημειωθούν βροχές. Αργότερα, γύρω στη μία το μεσημέρι ενδεχομένως τοπικά σημειωθούν καταιγίδες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του windy, ο καιρός στην Αττική θα συνεχίσει να είναι άστατος μέχρι αργά το απόγευμα όπου και θα σταματήσουν τα φαινόμενα.