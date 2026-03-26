Επιδείνωση του καιρού προβλέπουν οι μετεωρολόγοι αρχής γενομένης από αύριο Παρασκευή.

Άστατος καιρός θα επικρατήσει σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Ωστόσο, από το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει οργανωμένη επιδείνωση.

Ο μετεωρολόγος του MEGA και βουλευτής, Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι η αλλαγή του καιρού από το πρωί της Παρασκευής, ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη για το τέλος Μαρτίου. Όπως αναφέρει, καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας. Για την Αττική προβλέπονται ασθενείς, τοπικές βροχές, με πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής. Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν σε ορεινές περιοχές, σε υψόμετρα άνω των 900–1.200 μέτρων.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το βράδυ της Πέμπτης από τα δυτικά, με περισσότερες βροχές. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα και μετά το μεσημέρι θα επηρεάσουν και την Αττική, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικά έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές πάνω από τα 1.200 μέτρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, αναφέρει ότι ο καιρός θα είναι αρχικά ήπιος την Πέμπτη, όμως από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας, με έντονες βροχές και πυκνά χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Ο Μάρτιος φαίνεται να ολοκληρώνεται με εναλλαγές στον καιρό, ενώ άστατες συνθήκες αναμένονται και στις αρχές Απριλίου. Βελτίωση προβλέπεται μετά τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, με αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία και άνοδο της θερμοκρασίας. Η Μεγάλη Εβδομάδα θα ξεκινήσει με αστάθεια, η οποία σταδιακά θα υποχωρήσει, αν και την Παρασκευή το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση.