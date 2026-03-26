Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί οργανωμένη επιχείρηση εξουδετέρωσης της οβίδας από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πεύκη, όταν παιδιά εντόπισαν οβίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για ιταλικής προέλευσης οβίδα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προσπάθεια τους να πείσουν τους γονείς τους για το εύρημα τους, τα παιδιά έπιασαν την οβίδα στα χέρια τους - ευτυχώς χωρίς κανείς να τραυματιστεί.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, με την αστυνομία να προχωρά σε αποκλεισμό του σημείου. Ο χώρος όπου βρέθηκε το πυρομαχικό έχει περιφραχθεί με κορδέλες, ενώ έχει διακοπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας - από το ύψος της οδού Σαλαμίνος έως και την αρχή του δρόμου.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προληπτικά και να αποφύγουν τη στάθμευση οχημάτων στην περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αρχές τονίζουν ότι, παρά την αναστάτωση, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους, εφόσον τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η σημερινή επιχείρηση εξουδετέρωσης θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhcfpf0xhlip?integrationId=40599y14juihe6ly}