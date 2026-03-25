Σήμερα είναι η εθνική επέτειος από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Τα μηνύματά τους για την ημέρα, την 25η Μαρτίου, στέλνουν οι πολιτικοί.

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρει ότι «Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, μια ευκαιρία να τιμήσουμε την ιστορία και το αδάμαστο πνεύμα της χώρας». Στο ίδιο μήνυμα, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο της Ακρόπολης, ο κ. Κόστα παραθέτει «Ελευθερία και Δημοκρατία - Freedom and Democracy» και εύχεται στα ελληνικά «Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες!».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε για την ημέρα, ευχήθηκε στα ελληνικά «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα» και, μέσω της πλατφόρμας του Instagram.

{https://x.com/eucopresident/status/2036707177386127773}

«Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους…». Αυτά τα λόγια περιλαμβάνονται στο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, που γιορτάζει σήμερα η πατρίδα μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες του 1821, με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση, απέδειξαν ότι η επιθυμία για ανεξαρτησία μπορεί να υπερβεί κάθε δυσκολία και αντίξοη συνθήκη. Οι θυσίες και οι αγώνες τους έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του σημερινού ελληνικού κράτους και κυρίως καθόρισαν την πορεία του Έθνους μας» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Επισήμανε επίσης ότι «αυτή την εποχή ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχών διεθνών γεωπολιτικών και όχι μόνο προκλήσεων. Για αυτό τον λόγο το μήνυμα της Επανάστασης παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας αναλογιστούμε όλοι την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και με γνώμονα την ενότητα να προασπιστούμε τις αξίες της πατρίδας μας. Το να συνεχίσουμε το έργο των ηρώων του 1821 με μνήμη και ευθύνη για μια ακόμη πιο ισχυρή Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα τους».

Ο αέρας που φύσηξε σήμερα δυνατός στο Σύνταγμα, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης «ήταν ένας άνεμος ελπίδας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Πιστεύω ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες που παρακολούθησαν είτε ζωντανά, είτε από τους δέκτες της τηλεόρασης, τη σημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, μόνο υπερηφάνεια μπορεί να αισθάνθηκαν για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Για αυτό το αόρατο νήμα, το οποίο συνδέει τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς με τα πιο υπερσύγχρονα drone συστήματα, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα.

Ζούμε σε εξαιρετικά ταραγμένους καιρούς. Η επένδυση στην εθνική άμυνα δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να προβάλλει πάντα ως ένας πόλος, ως ένας φάρος σταθερότητα σε μια εξαιρετικά ταραγμένη εποχή. Μια χώρα η οποία δεν προστατεύει μόνο τα δικά της σύνορα, μια δύναμη ειρήνης, μια χώρα η οποία προστατεύει έμπρακτα και τον ελληνισμό της Κύπρου. Όμως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου η χώρα να προβάλλει με επάρκεια την εθνική της ισχύ.

Απαιτείται κάτι ακόμα. Απαιτείται η εθνική ενότητα και τη δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων από τα μικρά, τα οποία μπορούν και πρέπει να είναι πάντα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θέλω λοιπόν, επί τη ευκαιρία αυτής της ημέρας, να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, χρόνια πολλά.

Η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι και αυτοί σήμερα γιορτάζουν και γιορτάζουν μαζί μας, γνωρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία προχωρά σταθερά, τολμηρά μπροστά. Χρόνια πολλά και πάλι».

«Η 25η Μαρτίου είναι η ψυχή του Ελληνισμού. Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι. Οι Έλληνες οραματίστηκαν ένα κράτος ανεξάρτητο και δημοκρατικό. Αυτό αποδεικνύουν τα τρία επαναστατικά συντάγματα. Έχουμε χρέος κι εμείς σήμερα να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Για μια Ελλάδα με εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα με ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία. Για μια κοινωνία με υψηλές προσδοκίες. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η Επανάσταση του 1821 εμπνέει και διδάσκει και στις μέρες μας, γιατί απέδειξε ότι οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός, ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούριο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού» δήλωσε για την επέτειο της Επανάστασης του 1821 ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται, με νέα συστήματα, με νέα φιλοσοφία, με τη χρήση drone και antidrone, με νέα πυραυλικά συστήματα, με νέες αντιλήψεις και νέους σχηματισμούς παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία το μέγα αγαθό της ασφάλειας. Όχι μόνο στενά στην ελληνική κοινωνία αλλά όπως απέδειξε η παρουσία μας και στην Κυπριακή Δημοκρατία, να προστατεύουμε τον απανταχού Ελληνισμό.

Αυτό τόνισε σήμερα, Τέταρτη 25 Μαρτίου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης για την εθνική επέτειο ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «φιλοξενούμε με χαρά σήμερα τον υπουργό 'Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα» ενώ σημείωσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Χριστιανοσύνη. Είναι, όμως, και μια μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό ως επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας».

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός 'Αμυνας Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί «κορυφαία ημέρα» εθνικής υπερηφάνειας για τον Ελληνισμό ενώ συμπλήρωσε: «Ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους τους προγόνους μας. Η εθνική παλιγγενεσία συνιστά ορόσημο ευρωπαϊκής σημασίας καθώς ενέπνευσε τα φιλελεύθερα κινήματα σε όλο το κόσμο να διεκδικήσουν την ελευθερία και τα δικαιώματα τους».

Για πολλοστή φορά, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κύπρου στην ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας «για τη στήριξη και την υποστήριξη στις δύσκολες ώρες, που διανύουμε αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής», με την παρουσία σε αέρα και θάλασσα οπλικών συστημάτων «για να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Κύπρος και Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή» τόνισε ο κ. Πάλμας.