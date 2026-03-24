Ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ο 34χρονος δύτης, σβήνουν οι ελπίδες για την τύχη του.

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι έρευνες στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη, καθώς νέα ευρήματα εντοπίστηκαν στο ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο που είναι γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, δύτες εντόπισαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στον αγνοούμενο. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το σενάριο ότι ο δύτης βρέθηκε σε κατάσταση ανάγκης, με πιθανή βίαιη αποκόλληση ή εγκατάλειψη του εξοπλισμού του.

Αγωνία χωρίς τέλος για τον 34χρονο δύτη – Σβήνουν οι ελπίδες εντοπισμού

Παρά τις συνεχείς και ιδιαίτερα δύσκολες έρευνες από ειδικά εκπαιδευμένους δύτες και το Λιμενικό, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποιο σαφές ίχνος ζωής. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία της περιοχής, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια.

Η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται, καθώς κάθε ώρα που περνά χωρίς αποτέλεσμα καθιστά ολοένα και πιο δύσκολο το ενδεχόμενο μιας θετικής εξέλιξης. Το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο σπήλαιο θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση, ισχυρά ρεύματα και δαιδαλώδεις διαδρομές, που δυσκολεύουν σημαντικά κάθε επιχείρηση διάσωσης. Οι έρευνες χαρακτηρίζονται «υψηλού ρίσκου» και συνεχίζονται με τη συνδρομή ειδικών δυτών και του Λιμενικού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhb63srscmyp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη εξασθενούν όσο περνούν οι ώρες και οι έρευνες παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα. Παρά την κινητοποίηση ειδικών δυτών, του Λιμενικού και διασωστικών ομάδων, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κανένα νέο στοιχείο που να δείχνει σημάδια ζωής. Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για ένα σημείο που δεν συγχωρεί λάθη, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τις πιθανότητες θετικής έκβασης όσο περνά ο χρόνος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dharu2sihvzd?integrationId=40599y14juihe6ly}