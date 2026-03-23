Απεργιακές κινητοποιήσεις με την έναρξη της τουριστικής περιόδου προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αύξησης του κομίστρου, ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι είναι αναγκαία μια «γενναία» αναπροσαρμογή, επισημαίνοντας πως από το 2022 και μετά η έντονη ακρίβεια έχει εξανεμίσει το περιθώριο κέρδους του κλάδου. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική επιδοτήσεων, τονίζοντας ότι αντί για επιδόματα θα πρέπει να υπάρξει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον ΦΠΑ στα καύσιμα.

Σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών του κλάδου, ξεκαθάρισε ότι αυτές δεν πρόκειται να σταματήσουν, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν με διαφορετικές μορφές. Μάλιστα, προανήγγειλε κλιμάκωση με απεργιακές κινητοποιήσεις κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απάντησε και σε δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος υπερασπίζεται συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο κ. Λυμπερόπουλος αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τον υπουργό για διαστρέβλωση της πραγματικότητας και αφήνοντας αιχμές τόσο για τον ίδιο όσο και για την κυβερνητική στάση απέναντι στο ζήτημα.