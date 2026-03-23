Ομάδα διαδηλωτών έγραψε στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας.

Κινητοποίηση πολλών φορέων και πολιτών, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στο πανεπιστημιακό συγκρότημα «Γαιόπολις» στη Λάρισα.

Οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς το πρωί, με λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς από περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, εκφράζοντας την απαίτησή τους για απόδοση δικαιοσύνης και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές.

Στον χώρο έχουν αναρτηθεί πανό με σχετικά συνθήματα, ενώ η προσέλευση πολιτών συνεχίζεται.

Εικόνες: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI