Συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις της κοινωνίας της Λέσβου οι μαθητές και οι γονείς της περιοχής.

Κλειστά σχολεία αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στη Λέσβο.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν μαθητές και γονείς σε περιοχές της δυτικής Λέσβου, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού, εν μέσω των εξελίξεων που έχουν προκύψει στον πρωτογενή τομέα λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Συγκεκριμένα, στο Γυμνάσιο Ερεσού αποφασίστηκε συμβολικό κλείσιμο του σχολείου, με τους μαθητές να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχοι απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής.

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ανθρώπους που στηρίζουν τις οικογένειες και την τοπική οικονομία, ενώ σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες που απειλούν την επιβίωσή τους. «Στεκόμαστε δίπλα στους γονείς, τους παππούδες και την κοινωνία μας», αναφέρουν, ζητώντας λύσεις και ουσιαστική στήριξη.

Παράλληλα, σε αποχή από τα μαθήματα καλούν για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων όλων των σχολικών βαθμίδων στην Άντισσα, απευθύνοντας κάλεσμα προς μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως τονίζεται, η απόφαση λαμβάνεται λόγω των σοβαρών εξελίξεων που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα και συνολικά την τοπική οικονομία, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα που έχουν επιβληθεί δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση προϊόντων εκτός Λέσβου.

Οι γονείς κάνουν λόγο για άμεσο κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των οικογενειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική κοινωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πρωτογενή τομέα.

«Η αποδυνάμωσή του συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες για το σύνολο της κοινωνίας», αναφέρουν, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Πηγή stonisi.gr