Νέα 24ωρη απεργία στα ταξί - Πότε θα τραβήξουν «χειρόφρενο».

Στην κυκλοφορία είναι από νωρίς το πρωί τα ταξί καθώς στις 6 έληξε η απεργία που είχαν προκηρύξει. Οι οδηγοί των ταξί θα κυκλοφορούν κανονικά καθόλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου όμως από την ερχόμενη Δευτέρα 23 Μαρτίου προχωρούν σε νέο γύρο κινητοποιήσεων. Υπενθυμίζεται ότι, οι οδηγοί των ταξί είχαν προχωρήσει σε τετραήμερη απεργία, από το πρωί της Τρίτης (17/3) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21/3).

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση των ενεργειών του κλάδου. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων των επαγγελματιών οδηγών, οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ζητήματα που παραμένουν, όπως υποστηρίζουν, άλυτα. Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, είναι το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως αναφέρουν, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

