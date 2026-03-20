Ο εγκαταλελειμμένος οικισμός που «κρύβει» τη Μάχη του Πολυάραβου κομβικό σημείο της Επανάστασης του 1821.

25η Μαρτίου προ των πυλών και με αφορμή αυτή την σημαντική επέτειο του έθνους σας συστήνουμε έναν σχεδόν άγνωστος οικισμός στη Μάνη, που θυμίζει έντονα τη Βάθεια και αποτυπώνεται αριστοτεχνικά μέσα από εντυπωσιακό βίντεο drone, αποκαλύπτοντας εικόνες εγκατάλειψης αλλά και μια σπουδαία ιστορική κληρονομιά.

Πέτρινα σπίτια ερειπωμένα, άδεια σοκάκια και μια εκκλησία χωρίς στέγη, μετά από πρόσφατες πυρκαγιές, συνθέτουν το σκηνικό ενός τόπου που κάποτε έσφυζε από ζωή και σήμερα μοιάζει ξεχασμένος. Ωστόσο, πίσω από τη σιωπή του τοπίου κρύβεται μια σημαντική σελίδα της ιστορίας. Στην ευρύτερη περιοχή εκτυλίχθηκε η Μάχη του Πολυάραβου, όπου περίπου 2.000 Μανιάτες απέκρουσαν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ Πασάς, προκαλώντας μία από τις πιο καθοριστικές ήττες του κατά την εκστρατεία του στην Πελοπόννησο.

Η μάχη χαρακτηρίζεται συχνά ως το «άγνωστο Βατερλώ» του Ιμπραήμ, καθώς ανέκοψε την προέλασή του και ανέδειξε την ισχυρή αντίσταση των Μανιατών. Το βίντεο συνδέει το παρόν με το παρελθόν, φέρνοντας στο φως έναν τόπο που, αν και σήμερα μοιάζει εγκαταλελειμμένος, παραμένει βαθιά συνδεδεμένος με την ιστορική μνήμη και την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο drone

{https://www.youtube.com/watch?v=jGNaynFkSNE}