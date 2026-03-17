Για τον καιρό τις επόμενες ημέρες μίλησε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη» που θα φέρει γενικευμένες βροχές. Μάλιστα, αναφέρει πως οι πιο ισχυρές θα ειναι στη δυτική και νότια Ελλάδα.Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές.

Η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει την Πέμπτη αναμένεται να βρεθεί σε αποδρομή την Παρασκευή ενώ φαινόμενα θα υπάρχουν μόνο μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Όλη η ανάρτηση:

«Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη...»

Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα

Συγκεκριμένα:

Τρίτη-Τετάρτη

Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία «Samuel» θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ.

Πέμπτη-Σάββατο

Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια.

Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα.Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υ.Γ : Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον τις συναντάμε τέτοια περίοδο.