Ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού «του εν Πάτμω», καθώς και άλλων Αγίων που διακρίθηκαν για την πίστη και την ασκητική τους ζωή.

Η ημέρα ανήκει στη Δ΄ Εβδομάδα των Νηστειών, συνεχίζοντας την πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προς το Πάσχα.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν τα ονόματα:

Ιουλιανός, Ιουλιανή

Σαβίνος, Σαβίνα

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

Ο Όσιος Χριστόδουλος ο Θαυματουργός, ο εν Πάτμω

Ο Όσιος Χριστόδουλος ο εν Πάτμω υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές του βυζαντινού μοναχισμού. Γεννήθηκε τον 11ο αιώνα στη Μικρά Ασία και από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στον μοναχικό βίο, αναζητώντας τη ζωή της προσευχής και της ασκητικής άσκησης.

Μετά από χρόνια περιπλάνησης σε διάφορα μοναστικά κέντρα, εγκαταστάθηκε στην Πάτμο, όπου ίδρυσε τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Η μονή αυτή εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του ορθόδοξου κόσμου.

Ο Όσιος Χριστόδουλος διακρίθηκε για τη βαθιά πνευματικότητα, τη σοφία και τη θαυματουργική χάρη που του αποδίδει η παράδοση της Εκκλησίας. Με το έργο του συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του μοναχισμού στο Αιγαίο και άφησε πίσω του ισχυρή πνευματική παρακαταθήκη.

Οι υπόλοιποι Άγιοι της ημέρας

Την ίδια ημέρα τιμάται ο Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος, ο οποίος μαρτύρησε στα χρόνια των διωγμών, παραμένοντας πιστός στον Χριστό παρά τις δοκιμασίες.

Η Εκκλησία μνημονεύει επίσης τον Άγιο Ιουλιανό τον Μάρτυρα, ο οποίος υπέμεινε βασανιστήρια για την πίστη του και έμεινε γνωστός για τη γενναιότητα και την ακλόνητη ομολογία του.