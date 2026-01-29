Ημέρα κακοκαιρίας η σημερινή που θα βρέχει σε όλη τη χώρα.

Κακοκαιρία θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα. Αυτή την στιγμή εντονότερα φαινόμενα παρουσιάζονται στην δυτική Ελλάδα ενώ μέσα στην ημέρα η κακοκαιρία θα επεκταθεί και προς την ανατολική Ελλάδα επηρεάζοντας όλη τη χώρα εκτός από τη βόρεια Κρήτη.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου «Αττική, Στερεά, Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησος, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά το ανατολικό Αιγαίο και σχεδόν όλη η Πελοπόννησος θα έχουν σήμερα έντονες καταιγίδες».

Σε Θράκη, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Ιόνιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, κυρίως από το μεσημέρι προς απόγευμα χρειάζεται προσοχή για πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως ανέφερε σήμερα θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι μέχρι και 9 μποφόρ ενώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν και απαγορευτικά στα λιμάνια.

Όσον αφορά την Αττική λίγες βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες ενώ θα υπάρξει επιδείνωση τις μεσημεριανές ώρες με έντονες καταιγίδες κυρίως στην δυτική Αττική με αρκετά μεγάλο ενδεχόμενο να πέσει χαλάζι. Όπως είπε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου 11-2 το μεσημέρι είναι περίπου η ώρα που αναμένονται αυτά τα ισχυρά φαινόμενα κυρίως στην Αττική.

Από την Κυριακή έρχεται νέα κακοκαιρία στην κεντρική και νότια χώρα με βροχές και καταιγίδες. Θα επηρεαστούν κυρίως η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, η ανατολική Αττική, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής με έντονα φαινόμενα κυρίως το πρωί και με χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος ανέφερε από την Τρίτη - Τετάρτη θα ανέβει η θερμοκρασία και μάλιστα αρκετά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0u78kgq3yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας. Από τη μία πλευρά στη δυτική χώρα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να γίνονται ισχυρά και μέσα στην ημέρα - μεσημβρινές και απογευματινές ώρες - θα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να καταλήξουν προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας που και πάλι θα έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά του, τις πολλές βροχές, καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιε περιοχές και ορεινούς όγκους, ενώ θα πνέουν και τοπικά θυελλώδεις - νότιοι άνεμοι, με τα χιόνια να σημειώνονται σε ψηλά βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Είναι ένας χειμωνιάτικος φυσιολογικός καιρός, που παρ΄όλα αυτά χρειάζεται προσοχή.

Καλές οι θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φθάνει αργά το μεσημέρι στα νότια ακόμη και κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είμαστε κοντά στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο ψυχρός ο καιρός προς την κεντρική και βόρεια χώρα.

Στην Αττική, σήμερα, θα ξεκινήσουν βροχοπτώσεις τις αμέσως επόμενες ώρες. Κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και δεν αποκλείεται να συνοδεύονται ακόμη και από καταιγίδες. Δεν αποκλείεται κοντά στη θάλασσα ή και στα βουνά μας, να έχουμε και πάλι κάποια πλημμυρικά επεισόδια, από αυτόν όγκο νερού που αναμένουμε να πέσει, ο οποίος είναι φυσιολογικός, ωστόσο χρειάζεται να δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Οι άνεμοι θα φθάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου. Η κακοκαιρία θα αρχίσει να απομακρύνεται τις πρώτες βραδινές ώρες.

Και η Κυριακή και η Δευτέρα θέλει μεγάλη προσοχή η δυτική, κεντρική και νότια χώρα όπως επίσης το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Εκεί πάλι περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, ικανές να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα και δυνατούς νοτιάδες σε ξηρά και θάλασσα. Αυτή τη φορά θα έχουμε χιόνια τα οποία θα κατέβουν σε υψόμετρο στη βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι οι βροχές και πο πολλοί δυνατοί νοτιάδες.

Ο καιρός δεν θα είναι τόσο ευνοϊκός την Κυριακή για την περιοχή της Αττικής, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου, Βοιωτίας, του ανατολικού και νότιου Αιγαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg0tyfnvy2t5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δείτε live την κακοκαιρία