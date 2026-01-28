Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του τριων μηνών μωρού θα δώσουν οι ιστολογικές εξετάσεις.

Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα η αιτία θανάτου του τριών μηνών βρέφους στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του και άμεσα διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν κατέστησαν δυνατό να προσδιορίσουν με σαφήνεια τον μηχανισμό θανάτου, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης.

Οι γονείς του παιδιού, πατέρας 32 ετών και μητέρα 22 ετών, που διαμένουν μόνιμα στην Ξάνθη, είχαν αρχικά συλληφθεί για το αδίκημα της έκθεσης, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή, ενόψει της προκαταρκτικής έρευνας. Τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενούνταν προσωρινά σε κατάλυμα. Παράλληλα με την ιατροδικαστική διερεύνηση, οι Αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο στον χώρο διαμονής της οικογένειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συνθήκες διαβίωσης συνδέονται με τον θάνατο του βρέφους. Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης.

