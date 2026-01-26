«Έντονος προβληματισμός ως προς τη σκοπιμότητα» της διάταξης για τη συνεπιμέλεια που προκάλεσε αντιδράσεις για την Κεφαλογιάννη.

Δικονομική σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες δημιουργεί, σύμφωνα με τους δικηγόρους, η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια που χαρακτηρίζεται ως «φωτογραφική» για την Όλγα Κεφαλογιάννη και για τον λόγο αυτό ζητούν την κατάργησή της.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι εν λόγω διάταξη «εκτός της κακότεχνης νομοτεχνικής διατύπωσής της» γεννά προβληματισμούς για τις «σκοπιμότητές» της. Οι δικηγόροι επισημαίνουν επίσης πως θα έπρεπε να είχε προηγηθεί της ψήφισης της διαβούλευση και σημειώνουν:



1. Οι Κώδικες, ως βασικά νομοθετήματα - πυλώνες του νομικού μας συστήματος, θα πρέπει να έχουν διαχρονική ισχύ και η όποια τροποποίησή τους θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ και μετά από πλήρη διαβούλευση. Οι διαρκείς τροποποιήσεις τους συνιστούν σοβαρή παθογένεια που δεν συνάδει με το Κράτος Δικαίου.

2. Είναι προφανές ότι, στην πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ δεν ακολουθήθηκαν οι κανόνες της καλής νομοθέτησης καθότι αφενός ουδέποτε οι σχετικές διατάξεις τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και αφετέρου ενσωματώθηκαν σε Σχέδιο Νόμου με άσχετο περιεχόμενο, παρά την περί την αντίθετη συνταγματική πρόβλεψη (75 παρ. 5 Σ) και μάλιστα ως επείγουσες ρυθμίσεις, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο σχετικές προϋποθέσεις, αφού το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές διά της δυνατότητας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων.

3. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1536 ΑΚ, ως εισήχθη με τη διάταξη του άρθρου 109 ν. 5264/2025, πέραν της κακότεχνης νομοτεχνικής διατύπωσής της, δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως προς τη σκοπιμότητά της, λαμβανομένου υπόψη του επαρκούς πλαισίου δικαστικής προστασίας, της έλλειψης μεταβατικών διατάξεων και του γεγονότος ότι ουδέν, εν τέλει, πρόβλημα επιλύει. Αντιθέτως, κατά το μέρος που δίνει τη δυνατότητα μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης ενώ εκκρεμεί η ασκηθείσα έφεση, δημιουργεί δικονομική σύγχυση, ανασφάλεια δικαίου και ουδόλως συμβάλει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την Πολιτεία να προβεί άμεσα στην κατάργηση της άνω διάταξης. Πριν τη θεσμοθέτηση διατάξεων και κυρίως εκείνων που αφορούν σε αλλαγές στους Κώδικες θα πρέπει να υπάρχει σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και έγκαιρη και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως την Ολομέλεια και τους Δικηγορικούς Συλλόγους που αποτελούν, εκ του νόμου, νομικούς αρωγούς και συμβούλους της Πολιτείας.