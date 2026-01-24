Για την περισυλλογή της σορού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Σορός αγνώστων στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε από το Λιμενικό, σε βράχια στην περιοχή της Σουβάλας, στην Αίγινα.

Η σορός περισυνελέγη από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λεοντίου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή, ενώ έχουν κινηθεί όλες οι νόμιμες ενέργειες για την ταυτοποίηση της σορού και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.