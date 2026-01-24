Έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών στην περιοχή Περδίκι Ικαρίας.

Την σορό ενός 4χρονου αγοριού εντόπισαν τα πλωτά μέσα που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών στην περιοχή Περδίκι Ικαρίας.

Ήδη έχουν διασωθεί 45 άτομα ενώ τέσσερις έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ικαρίας.

Στις έρευνες παίρνουν μέρος ένα πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, ένα περιπολικό σκάφος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεταξύ των διασωθέντων είναι γυναίκες και παιδιά. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σκάφος αποβίβασε τους επιβαίνοντες κοντά σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Περδίκι, ωστόσο κάποιοι από αυτούς δεν κατάφεραν να βγουν στην ακτή.

Τρία λεωφορεία θα μεταφέρουν τους επιζώντες στον Αγ. Κύρηκο.