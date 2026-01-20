Το περιστατικό αφορά διαμάχη ανάμεσα σε οικογένειες Ρομά.

Χάος επικράτησε στη κεντρική πλατεία του Άργους το βράδυ της Κυριακής 18/1, όταν Ρομά συνεπλάκησαν άγρια. Έντρομοι πολίτες έτρεχαν προς πάσα κατεύθυνση για να προστατευτούν από τις αδέσποτες σφαίρες και τα οχήματα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στη λαϊκή αγορά και προκλήθηκε από διαμάχη δύο οικογενειών Ρομά, η οποία σχετιζόταν με ακυρωμένο αρραβώνα.

Καρέ-καρέ η συμπλοκή

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει αυτοκίνητα να εμβολίζουν το ένα το άλλο, να μαρσάρουν επικίνδυνα και να κινούνται απειλητικά στο κέντρο της πλατείας. Σύντομα ακολούθησαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, με πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να προστατευθούν. Η ένταση ήταν τέτοια που η πλατεία μετατράπηκε σε πραγματικό πεδίο μάχης για λίγα λεπτά.

{https://youtu.be/w27BsYtCm-0}

Η διαμάχη ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές των δύο οικογενειών, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί για να λύσουν διαφορές σχετικά με έναν ακυρωμένο αρραβώνα. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα όταν ένα από τα οχήματα προσπάθησε να εμβολίσει το αντίπαλο όχημα, ενώ ένας από τους εμπλεκόμενους άνοιξε πυρ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους περαστικούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους, απέτρεψε θύματα ή τραυματισμούς. Μέχρι στιγμής έχει γίνει μία σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει σοκαρισμένη από τη θρασύτητα των δραστών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftkyi654y7l?integrationId=40599y14juihe6ly}