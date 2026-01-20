Η Αθήνα στο επίκεντρο του διεθνούς λογοτεχνικού διαλόγου. Το μήνυμα του δημάρχουν Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Αθήνας (AILF) εγκαινιάζεται με μια κορυφαία διεθνή παρουσία: τον Λάσλο Κρασναχορκάι, Νομπελίστα Λογοτεχνίας 2025, τονίζει σε ανάρτησή του o δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Η πόλη ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας, σηματοδοτώντας ένα νέο πολιτιστικό κεφάλαιο», αναφέρει.

Τρεις ημέρες αφιερωμένες στη δύναμη των λέξεων:

συζητήσεις

ομιλίες

εργαστήρια

υπογραφές βιβλίων

διεθνείς και Έλληνες συγγραφείς

27–29 Μαρτίου 2026, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Ελεύθερη είσοδος.

{https://x.com/h_doukas/status/2013574603902222730?s=20}