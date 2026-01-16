Η είδηση βυθίζει στην θλίψη την οικογένεια και τους οικείους τους 25χρονου.

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή από την ομάδα Anubis, που είχε συνδράμει στις έρευνες κατόπιν αιτήματος των συγγενών του.

Όπως κοινοποίησαν στα social media: «Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του.

»Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και από τότε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.