Αναλυτικά όσα αναφέρουν 5 μέλη του Συλλόγου των Τεμπών στην δήλωση αποχώρησης της Μαρίας Καρυστιανού.

Άμεση ήταν η αντίδραση των μελών της διοίκησης του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών στην ανακοίνωση (μέσω facebook) της κ. Καρυστιανού ότι αποχωρεί από το Δ.Σ.

Τα πέντε μέλη τονίζουν ότι με επιστολή που απέστειλαν στο προσωπικό email της κ. Καρυστιανού στις 8 Ιανουαρίου 2026 της ζητούν επί της ουσίας δύο πράγματα. Να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου και να παραδώσει στο Δ.Σ. τις κάρτες των τραπεζικών λογαριασμών του Συλλόγου που είναι στο όνομά της.

Επιπροσθέτως, στην ίδια επιστολή που της απέστειλαν υπενθυμίζουν ότι απορρίφθηκε ο οικονομικός απολογισμός καθώς δεν εγκρίθηκαν δαπάνες, οι οποίες έγιναν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και απόφαση του Δ.Σ. διότι δεν αφορούσαν σκοπούς του συλλόγου. Σχολιάζοντας την ανάρτηση της κ. Καρυστιανού σημειώνουν ότι όσα από τα αναφερόμενά της δεν είναι αναληθή, στηρίζονται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, εξηγώντας ότι ζήτησαν από την ίδια να παραιτηθεί και δεν προχώρησαν στην καθαίρεσή της.

Αναλυτικά, η επιστολή που απέστειλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 8 Ιανουαρίου τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι η εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 8-1-2026

Σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2025, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., με την απόρριψη του οικονομικού απολογισμού από την πλειοψηφία του Δ.Σ., αναδεικνύονται οι ευθύνες της Προέδρου του Συλλόγου για τους χειρισμούς της, ιδιαίτερα δε τον τελευταίο χρόνο, καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση.

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του Δ.Σ. για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της, με τις οποίες τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δε συμφωνούμε. Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα συνιστά η αποκάλυψη της συνεργασίας που έχει αναπτύξει μήνες τώρα, με άγνωστους προς εμάς "συνεργάτες" και "επιτελεία", για τη δημιουργία κινήματος ή πολιτικού κόμματος, χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του Δ.Σ., καθώς και η συμμετοχή της σε δράσεις που οργανώνουν από κοινού για το σκοπό αυτό, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συλλόγου.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Με βάση τα παραπάνω, εφόσον δεν το έχει πράξει ήδη όπως θα έπρεπε, ζητάμε την άμεση παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου και την παράδοση των τραπεζικών καρτών που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος