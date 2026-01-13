Συσκέψεις και εισηγήσεις για κλιμάκωση των μπλόκων, σε ποια σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Τα μπλόκα καλά κρατούν με τους αγρότες να κλιμακώνουν την στάση τους και να προχωρούν σε νέους αποκλεισμούς στον Πλατύκαμπο Λάρισας, τα Μάλγαρα, τα Μουδανιά, τους Εύζωνες και στον Προμαχώνα. Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν αύριο, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnipfkiamjd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ: Πώς κινούνται οι οδηγοί - Οι διαθέσιμες παρακαμπτήριες

Στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα στο ύψος των διοδίων Ν. Μαλγάρων, η κίνηση όλων των οχημάτων διεξάγεται ως εξής:

Α. Από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα Μ.Β. έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας προς Αλεξάνδρεια.

ii) Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

iii) Για τα οχήματα Μ.Β. έως 5 τόνους δύναται εναλλακτικά η κυκλοφορία να διεξάγεται ως εξής:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Χαλάστρα – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

Β. Από Ευζώνους με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα Μ.Β. έως 20 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ. Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας προς Αλεξάνδρεια.

ii) Για τα οχήματα Μ.Β. άνω των 20 τόνων:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

iii) Για τα οχήματα Μ.Β. έως 5 τόνους δύναται εναλλακτικά η κυκλοφορία να διεξάγεται ως εξής:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – Π.Α.Θ.Ε. ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη – έξοδος προς Σίνδο – επαρχιακή οδός Σίνδου – Χαλάστρας – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

Π.Ε.Ο Λάρισας –Βόλου: Πού έχει μπλόκα - Πώς κινούνται τα οχήματα

Έχει διακοπεί η κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαιας καθώς και τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στο ύψος του κυκλικού κόμβου Πλατυκάμπου, από ώρα 15.25΄ σήμερα (13-01-2026) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnj6nj23ftt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319) και μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης και παρακαμπτήριων οδών θα κατευθύνονται στην διασταύρωση Χάλκης της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε., τα μεν οχήματα έως 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686), τα δε οχήματα άνω των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686),

και από την Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου μέσω της διασταύρωσης Χάλκης, θα ακολουθούν τη διαδρομή:

οδός Δημοκρατίας – επαρχιακή οδός Γαλήνης / Μελισσοχωρίου και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Συκουρίου (Χ/Θ 362+061)μέσω παρακαμπτήριων οδών,

είτε από τον Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319) μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Α/Κ Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και από την Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου μέσω της διασταύρωσης Χάλκης, θα ακολουθούν την ίδια ως άνω διαδρομή:

οδός Δημοκρατίας – επαρχιακή οδός Γαλήνης / Μελισσοχωρίου και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε:

είτε από τον Α/Κ Συκουρίου μέσω παρακαμπτήριων οδών,

είτε από τον Α/Κ Γυρτώνης μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

B. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών:

προς Αθήνα:

πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.), θα κατευθύνονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας Βόλου και θα ακολουθούν τη διαδρομή:

Τ.Κ. Μελισσοχωρίου – Ε.Ο. Μελισσοχωρίου / Γαλήνης – οδός Δημοκρατίας – Π.Ε.Ο. Λάρισας / Βόλου – διασταύρωση Χάλκης και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε., τα μεν οχήματα έως 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Κιλελέρ, τα δε οχήματα άνω των 3,5 τόνων μέσω του Α/Κ Βελεστίνου.

ii) προς Θεσσαλονίκη:

πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα κατευθύνονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Γυρτώνης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnhk33v4mg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών στην Χαλκιδική: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Είναι σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών στην Χαλκιδική. Συγκεκριμένα, μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά). Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων – Ν. Φλογητών – Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.

Εγνατία Οδός: Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία από τον Α/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έχει αρθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων στην Ε.Ο. Κοζάνης-Ιωαννίνων, από τον Α/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Μικροκάστρου, ενώ συνεχίζει να ισχύει η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό, από τον Α/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων από τον Α/Κ Καλαμιάς και στη συνέχεια από τον Α/Κ Μικροκάστρου θα εισέρχονται στον κάθετο άξονα Α-29 και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας προς Ιωάννινα.

Τα οχήματα που κινούνται από Ιωάννινα προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται από τον Α/Κ Δυτικής Σιάτιστας στον κάθετο άξονα Α-29 και στη συνέχεια από τον Α/Κ Μικροκάστρου θα εισέρχονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Καλαμιάς.