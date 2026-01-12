Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών αναμένεται να σημειωθεί παγετός τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος το πρωί στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Η κακοκαιρία εξπρές έφερε πολικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως και λόγω του παγετού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Χαρακτηριστικό του καιρού είναι ότι ο υδράργυρος έφτασε τους -14 βαθμούς στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρα και τους -11 στη Βασιλίτσα και το Σέλι, στους -5 στο Νευροκόπι Φλώρινας, στους -6 στην Κλεισούρα Καστοριάς, στους -4 στην Κοζάνη και στους -1 στο Κιλκίς.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στη Χαλκιδική χρειάζονται αλυσίδες από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου - Βαρβάρας, από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου - Ολυμπιάδας, από το 1o έως το 8o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας - Στανού και από το 70o έως το 85o χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).

Στην Πέλλα, από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα.

Στην Ημαθία, στη δημοτική οδό Νάουσας - Τριών Πέντε Πηγαδιών, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Νάουσας - Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο καθώς και στην επαρχιακή στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Σελίου, από 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο.

Στα Γρεβενά, λόγω χιονόπτωσης, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με ελαστικά ειδικού τύπου από το 32ο έως το 54ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - Σαμαρίνας, από το το 32ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, από 24ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - Περιβολίου & Αβδέλλας και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.

Στη Φλώρινα, χρειάζονται επίσης αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά από 12ο έως το 28ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας- Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 18ο έως το 30ο χλμ της επαρχιακής οδού Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) και από το 1ο έως το 9ο χλμ της επαρχιακής οδού Αετού - Νυμφαίου. Ακόμη, αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά είναι απαραίτητα για τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων, τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική, Γρεβενά, Καστοριά Κοζάνη και Φλώρινα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αλυσίδες και στην Πελλοπόνησο

Παράλληλα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοίνωσε πως λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει ως εξής:

- προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Τρίπολης - Βυτίνας - Οστρακίνας - Αλωνίσταινας, από την διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Βυτίνας - Αλωνίσταινας μέχρι και το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, για ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός). Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

- απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης:

- στην Επαρχιακή Οδό Μαγουλιάνων - Βαλτεσινίκου

- στην Επ. οδό Τρίπολης – Αγίου Πέτρου, από την Τ.Κ. Δραγουνίου έως την Τ.Κ. Μεσορράχης.

- από το 26ο χλμ (μετά την Τ.Κ. Αρτεμισίας) της Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης έως το 41,2ο χλμ αυτής.

- από το 19,9ο χλμ της Ε.Ο. Ξυλοκάστρου - Τρικάλων έως το 35ο χλμ (Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρεια)

από το 5ο χλμ Ε.Ο. Δερβενίου - Γκούρας και άνω, καθώς και παρακείμενων οδών που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα.