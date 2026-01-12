Σε πλήρη εξέλιξη ο χιονιάς, πότε θα εξασθενήσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, με τσουχτερό κρύο, παγετό και θυελλώδεις βοριάδες που σαρώνουν τα πελάγη. Τα ορεινά ντύθηκαν στα λευκά ενώ ο χιονιάς είναι σε πλήρη επέλαση. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιό του δίνει το πλαίσιο που θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με τον παγετό να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Όπως εξάλλου τονίζει χαρακτηριστικά «οι ψυχρές εισβολές συνήθως έχουν μακριά ουρά*, παγετό».

Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει την Τρίτη αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως το πρωί στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα παραμείνουν πολύ χαμηλές, με ισχυρό παγετό σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη (14/1) αναμένεται σχεδόν παντού ηλιοφάνεια, με ανέμους μεταβλητούς 2-3 μποφόρ και στα νότια ΒΔ 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στις μέγιστες τιμές, ενώ ο παγετός στα ηπειρωτικά θα συνεχιστεί, αλλά με μικρότερη ένταση.

Η εβδομάδα θα κυλήσει χωρίς αξιόλογες βροχές, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σημειωτέον ότι την Παρασκευή ο υδράργυρος δεν αναμένεται να έχειαρνητικές ελάχιστες τιμές.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία της ψυχρής εισβολής

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια και την κεντρική Μεσόγειο με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο, με συνέπεια την επικράτηση ανέμων του βόρειου τομέα με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Κατά τα άλλα, ασθενείς τοπικές βροχές ή και χιονοπτώσεις (ορεινά) θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Όμως, οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Εκτιμάται ότι κατά τόπους στην κεντρική και τη βόρεια χώρα καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου ο παγετός θα είναι ισχυρός.

Την Τετάρτη (14/1), αναμένεται σχεδόν παντού ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα νότια ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Αυτό σημαίνει ότι στα ηπειρωτικά ο παγετός, αν και εξασθενημένος, θα συνεχιστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές στη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή δύσκολα θα παρατηρηθούν αρνητικές ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας.