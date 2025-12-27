Λίγα χιλιόμετρα μακριά είχε βρεθεί χθες (26/12) ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου, που ταίριαζε στο μοντέλο του 45χρονου.

Ανατροπή είχε η υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων στις Σέρρες, καθώς το όχημα που εντοπίστηκε χθες στο όρος Μπέλες, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες της Πυροσβεστικής, δεν ανήκει στον 45χρονο, όπως είχε αρχικά λεχθεί.

Νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για το αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου και έκτοτε αγνοείται, ο πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών. Αντίθετα, κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για όχημα που έχει εγκαταληφθεί στο βουνό εδώ και αρκετό διάστημα και σχετίζεται με υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

Το αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, κοντά στο Ιστίμπεη. Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, παίρνουν μέρος κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.