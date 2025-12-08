Στο Αυτόφωρο έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν σήμερα οι 15 συλληφθέντες στη συγκέντρωση και την πορεία για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 9 πλημμελήματα που αφορούν:
*Διαταραξη κοινής ειρήνης από κοινού
*Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά σουυρροη
*Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος
*Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί
*Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή
*Παράνομη οπλοφορία
*Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση