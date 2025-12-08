Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 9 πλημμελήματα.

Στο Αυτόφωρο έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν σήμερα οι 15 συλληφθέντες στη συγκέντρωση και την πορεία για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 9 πλημμελήματα που αφορούν:

*Διαταραξη κοινής ειρήνης από κοινού

*Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά σουυρροη

*Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

*Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

*Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

*Παράνομη οπλοφορία

*Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση