Η κακοκαιρία Adel σαρώνει σήμερα Παρασκευή μεγάλο μέρος της χώρας και την Αττική, με την Πολιτική Προστασία σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς ήδη εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα ενώ διαδοχικά ήταν τα περάσματα καταιγίδων στην Αττική καθόλη τη διάρκεια της νύχτας με τις βροχές να συνεχίζονται και το πρωί. Χαλάζι έπεσε το πρωί σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Τα φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Τέσσερις περιοχές στο κόκκινο, το κρίσιμο 12ωρο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν ήδη τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τις Σποράδες, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα επεκτείνονται στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Προς το βράδυ, το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ισχυρές χαλαζοπτώσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά και σε περιοχές της Αττικής, σε ορισμένες περιπτώσεις με χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Οι διαδικασίες προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση «red code» την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε ετοιμότητα παραμένουν οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ενώ όλα τα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας έχουν πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση.

Διπλό πέρασμα από την Αττική την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το πρωί της Παρασκευής θα επηρεαστούν η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στη Θάσο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «από την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής».

Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο με τον κ. Κολυδά να εφιστά την προσοχή για Χίο, Σάμο και Ικαρία. Τα φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές θα συνεχιστούν και το βράδυ ενώ θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου, το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα και θα αρχίσει η εξασθένηση.

Την επέλασή της θα συνεχίσει για τέταρτη ημέρα η κακοκαιρία Adel, με βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από αύριο τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν.

Κρίσιμο το επόμενο 12ωρο

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Η καταιγίδα που έπληξε πάντως το λεκανοπέδιο το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.

Κακοκαιρία: Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή (28/11)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης, στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Ανεμοι: Στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου μέχρι τις πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα βόρεια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στις Κυκλάδες και βαθμιαία και στην Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6, στα βόρεια μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 15 βαθμούς Κελσίου.