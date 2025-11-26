Στις 14 Ιουνίου 2020 ο 26χρονος ακτιβιστής Βασίλης Μάγγος δέχθηκε βίαιη επίθεση από αστυνομικούς.

Για τις 11 Δεκεμβρίου διακόπηκε η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορουνται για το κακούργημα των βασανιστηρίων σε βάρος του Βασίλη Μάγγου.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στις 14 Ιουνίου 2020 κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια του Βόλου ενάντια στην καύση σκουπιδιών από την εταιρεία Lafarge, ο 26χρονος ακτιβιστής Βασίλης Μάγγος δέχθηκε βίαιη επίθεση από αστυνομικούς. Συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατήγγειλε ότι υπέστη περαιτέρω κακοποίηση και βασανιστήρια. Αφέθηκε ελεύθερος αργότερα με σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων σπασμένων πλευρών και πολλαπλών κακώσεων στη χοληδόχο κύστη και στο ήπαρ!

Στις 13 Ιουλίου 2020 ο Βασίλης Μάγγος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στον Βόλο. Η νεκροψία ανέφερε ως αιτία θανάτου το οξύ πνευμονικό οίδημα.

Απορρίφθηκε νέο αίτημα αναβολής

Το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας απέρριψε νέο αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων αστυνομικών για αναβολή. Επιπροσθέτως όρισε συνήγορο για έναν εκ των κατηγορουμένων μετά την δήλωση του δικηγόρου του ότι δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον εντολέα του καθώς απουσίαζε ο βασικός συνήγορος του κατηγορούμενου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έξω από τα δικαστήρια της Καρδίτσας συγκεντρώθηκαν αλληλέγγυοι ζητώντας δικαιοσύνη και δικαίωση για τον Βασίλη Μάγγο και τους γονείς του.

Σταθερά παρών ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας «κατά των βασανιστών του παιδιού του».

Στις 11 Δεκεμβρίου η δίκη θα ξεκινήσει με δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από την δικηγόρο κ. Άννυ Παπαρούσου που εκπροσωπεί την οικογένεια του Βασίλη Μάγγου.

Εάν το αίτημα απορριφθεί σημαίνει ότι θα διεξαχθεί δίκη ατην οποία λόγο θα έχουν μόνο οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί και οι συνήγοροι τους.