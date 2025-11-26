Κατεβαίνουν από τα μηχανάκια τους οι οδηγοί της e-food και της Wolt μεθαύριο, ανήμερα της Black Friday και το Σάββατο, καθώς ανακοίνωσαν στάσεις εργασίας ζητώντας καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Σε διήμερο κινητοποιήσεων προχωρούν οι εργαζόμενοι της Efood, μαζί με συναδέλφους τους στη Wolt, πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 23:00. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν, όπως αναφέρουν, αξιοπρεπείς αμοιβές, μεγαλύτερη διαφάνεια στους όρους εργασίας και ουσιαστικό διάλογο με τις εταιρίες.

Στο κάλεσμα συμμετέχουν επίσης σωματεία από Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Ιωάννινα και Βόλο, δίνοντας πανελλαδικό χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι της Efood, η εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε διαπραγμάτευση για μισθούς και συνθήκες εργασίας με το επιχειρησιακό σωματείο τους. Αναφέρουν ακόμη ότι η πρόταση μεσολάβησης του ΟΜΕΔ, η οποία είχε γίνει δεκτή από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, απορρίφθηκε από την πλευρά της εταιρίας.

Παράλληλα, οι freelancers διανομείς κάνουν λόγο για ένα «αδιαφανές σύστημα» αμοιβής ανά παραγγελία, το οποίο λειτουργεί μέσω αλγορίθμου που καθορίζει τις τιμές. Όπως αναφέρουν, οι μέσες αμοιβές έχουν μειωθεί κατά 25–30% τους τελευταίους μήνες, ενώ επισημαίνουν πως παραμένουν εκτεθειμένοι σε εργατικά ατυχήματα χωρίς κάλυψη, λόγω του καθεστώτος συνεργασίας.

Κριτική ασκείται επίσης στην εισαγωγή του μοντέλου των εργολάβων, το οποίο –σύμφωνα με τους εργαζόμενους– δημιουργεί ένα «πιο ανεξέλεγκτο και εκμεταλλευτικό» πλαίσιο, που πλήττει ιδιαίτερα τους μετανάστες διανομείς. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι απορρίπτουν κάθε διαχωρισμό ανάμεσα σε Έλληνες και μετανάστες, υπογραμμίζοντας ότι στόχος πρέπει να είναι η ενότητα των εργαζομένων.

Οι διαμαρτυρίες, όπως σημειώνουν, δεν αφορούν μόνο τον κλάδο των πλατφορμών αλλά ζητήματα που αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας, όπως η διαφάνεια στους αλγορίθμους και ο σεβασμός στην εργασία σε μια εποχή αυξανόμενης εξάρτησης από ψηφιακές υπηρεσίες.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων:

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους της Efood (διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ).

Κατώτατη εγγυημένη τιμή ανά ώρα, αυξήσεις στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν Μέσα Ατομικής Προστασίας για τους freelancers.

Δυνατότητα μετατροπής της σχέσης εργασίας από freelancer σε μισθωτή για όσους το επιθυμούν.

Κατάργηση του μοντέλου εργολάβων και απευθείας προσλήψεις στην Efood.

Οριοθέτηση ζωνών παραλαβής και παράδοσης για τους μισθωτούς διανομείς.

Οι εργαζόμενοι καλούν την κοινωνία να στηρίξει τις κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας για καλύτερους όρους εργασίας «αφορά όλους μας».