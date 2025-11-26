Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα αλλά και κάποια σούπερ μάρκετ την προσεχή Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά αυτή την Κυριακή. Ανοιχτά θα είναι και κάποια σούπερ μάρκετ. Καταστήματα και σούπερ μάρκετ ετοιμάζονται για το εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων. Μάλιστα, αυτή η Κυριακή θα είναι η πρώτη ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 3 μέχρι και την Πρωτοχρονιά.

Τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης όπως είναι σύνηθες, δεν πρόκεται να ανοίξουν. Το ίδιο και ο ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ αύριο θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα πράξουν άλλα σούπερ μάρκετ όπως Μασούτης, Γαλαξίας, MarketIn. Το μόνο σούπερ μάρκετ που είναι ξεκάθαρο - μέχρι στιγμής - ότι θα ανοίξει είναι τα LIDL με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ.

Παράλληλα, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πιο μικρές όπως τα ΟΚ και τα Bazaar αναμένεται να είναι ανοιχτά αλλά και άλλα σούπερ μάρκετ τοπικά cash & carry όπως myMarket και AB.

Το σίγουρο είναι ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα και αυτή πριν την Πρωτοχρονιά.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα ανακοινώνουν εάν θα λειτουργήσουν κάποια από τις παρακάτω Κυριακές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές: