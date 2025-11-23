«Στην Αθήνα δεν αφήνουμε χώρο στην ανομία και στο παρεμπόριο» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε έκτακτη επιχειρησιακή δράση το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στη λαϊκή αγορά επί της Μιχαήλ Βόδα για την πάταξη του παρεμπορίου. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., προχώρησαν σε κατάσχεση και καταστροφή παράνομων προϊόντων. Παράλληλα, σε έκτακτη επιχειρησιακή δράση τροχονομικής αστυνόμευσης, την ίδια ημέρα, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Παγκράτι (Ευφράνορος και πέριξ), βεβαιώθηκαν παραβάσεις για διπλή στάθμευση, παρεμπόδιση ραμπών ΑμεΑ, κατάληψη στάσεων ΜΜΜ και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Στην Αθήνα δεν αφήνουμε χώρο στην ανομία και στο παρεμπόριο. Οι επιχειρησιακές δράσεις συνεχίζονται με συνέπεια, σεβασμό στους πολίτες και προσήλωση στη νομιμότητα. Στηρίζουμε τους νόμιμους επαγγελματίες, προστατεύουμε τον δημόσιο χώρο και εξασφαλίζουμε ότι κάθε γειτονιά λειτουργεί με κανόνες. Με συντονισμένες ομάδες στο πεδίο, με συνεργασία των υπηρεσιών και με διαρκή παρουσία στις αγορές και τους δρόμους, αποκαθιστούμε την τάξη εκεί όπου για χρόνια κυριαρχούσε η ανοχή».

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, πρόσθεσε: «Προχωρήσαμε σε μια σύνθετη επιχείρηση στη Μιχαήλ Βόδα, με εντοπισμό παράνομων πάγκων, κατάσχεση και άμεση καταστροφή προϊόντων. Παράλληλα, στο Παγκράτι ενισχύσαμε την τροχονομική αστυνόμευση σε ράμπες ΑμεΑ, στάσεις ΜΜΜ, διασταυρώσεις όπου παρατηρείται συστηματική παραβίαση. Η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίσει με καθημερινούς, στοχευμένους ελέγχους — όχι μόνο κατασταλτικά αλλά και αποτρεπτικά — για να λειτουργεί η πόλη με κανόνες και ίσους όρους για όλους».