Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν άλλοι τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά την κακοκαιρία και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι:

Δήμος Ιωαννιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τις συνέπειες των πλημμυρών.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Δήμος Πωγωνίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν χθες, τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο Δήμος Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν.

Η διάρκεια της κήρυξης ορίζεται σε τρεις μήνες, έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η άρση της θα γίνει αυτόματα με τη λήξη της περιόδου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται και ο Δήμος Ζαγορίου, μετά τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου. Η απόφαση ισχύει έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τίθεται και μέρος του Δήμου Φιλιατών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Αυτοψία στην Κέρκυρα

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, αρμόδιου για την Κρατική Αρωγή, στην Κέρκυρα, όπου πραγματοποιήθηκε σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Κατά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ο Υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι , Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός Περιφέρειας, Δήμου και υπουργείου.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, τόνισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη δυνατή καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Ο κ. Κατσαφάδος, δήλωσε ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φιλιππιάδα, στον Δήμο Ζηρού.

