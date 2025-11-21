Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω της ηλικίας του, η ποινή εκτίεται κατ’ οίκον.

Ο πρώην νομάρχης, βουλευτής και περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8 ετών για απιστία και ψευδή βεβαίωση, σχετικά με εικονικά έργα στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 81 άτομα προσλήφθηκαν με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τα έργα αυτά, αλλά ουδέποτε εργάστηκαν σε αυτά. Η υπόθεση αφορά το διάστημα 2007-2010, με τη ζημιά να εκτιμάται σε 1,3 εκατ. ευρώ. Στον 78χρονο καταδικασθέντα αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Λόγω της ηλικίας του, η ποινή θα εκτίεται κατ’ οίκον, ενώ δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεσή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα να παραμένει ελεύθερος μέχρι την τελική απόφαση του Εφετείου.