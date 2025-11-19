Έρευνα της Ανωτάτης Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος αποτυπώνει την δύσκολη καθημερινότητα των πολυμελών οικογενειών που παραδέχονται ότι βιώνουν οικονομική πίεση και κοινωνική αδικία.

Αίσθηση προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) αναφορικά με τις προκλήσεις και την καθημερινότητα που βιώνουν οι πολύτεκνοι με τέσσερα και άνω παιδιά. Κοινή συνισταμένη η απογοήτευση και η διαπίστωση πως η κρατική στήριξη είναι ιδιαιτέρως πενιχρή. Ειδικότερα, το 97% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η βοήθεια από το κράτος είναι ανεπαρκής, ενώ το 70% θεωρεί κρίσιμο το επίδομα τέκνου για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους διαβίωσης.

Η σκληρή πραγματικότητα των πολυτέκνων

Η έρευνα, που διεξήχθη σε δείγμα άνω των 1.500 οικογενειών, δείχνει ότι σχεδόν οι μισές οικογένειες (47%) αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κατοικία τους, ενώ το 37% δυσκολεύεται να βρει εργασία. Στο κοινωνικό επίπεδο, το 86% των πολυτέκνων πιστεύει ότι η μητρότητα δεν αναγνωρίζεται επαρκώς, και το 73% δηλώνει ότι έχει βιώσει αρνητικές διακρίσεις λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών.

Οι πολύτεκνοι αντιμετωπίζουν επίσης περιορισμούς στην ποιότητα ζωής, με το 84% να δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει θερινές διακοπές και το 45% να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας λόγω οικογενειακών αναγκών. Το 86% εκτιμά ότι η μητρότητα δεν αναγνωρίζεται επαρκώς (40% καθόλου, 46% λίγο) ενώ το 84% δηλώνει ότι, δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει θερινές διακοπές. Η κύρια πρόκληση για τις οικογένειες αυτές παραμένει η εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος (38%) και η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής (31%).

Η ΑΣΠΕ υπογραμμίζει ότι η έλλειψη επαρκούς στήριξης επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά και τη μελλοντική πορεία της ελληνικής κοινωνίας, ζητώντας την άμεση υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών και νόμου-πλαισίου για την οικογένεια. «Μόνο με ουσιαστική στήριξη των πολυτέκνων μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές παρόν και ένα σταθερό μέλλον για τα παιδιά μας» τονίζεται χαρακτηριστικά.

Δείτε την έρευνα της ΑΣΠΕ

Από τα παραπάνω δεδομένα εύλογα προκύπτει η ανάγκη η Πολιτεία να «σκύψει» το κεφάλι και να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες των πολυτέκνων. Δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, συμβάλλουν στην κοινωνία και ενισχύουν το μέλλον της χώρας. Οι πολύτεκνοι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, όχι λόγια. Χρειάζονται πολιτικές που θα εξασφαλίζουν επαρκές εισόδημα, κατοικία, πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά τους. Το κράτος οφείλει να δείξει ότι σέβεται και αναγνωρίζει τη συμβολή τους στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, ώστε να μην αντιμετωπίζουν καθημερινά αβεβαιότητα, φτώχεια και κοινωνική απαξίωση. Δεν ζητούν ιδιαίτερη μεταχείριση, ζητούν δικαιοσύνη και αξιοπρεπή διαβίωση.