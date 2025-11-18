Η σεισμική δραστηριότητα θα παρακολουθείται συστηματικά, λόγω του ιστορικού ισχυρής σεισμικότητας και των ενεργών ρηγμάτων που την περιβάλλουν.

Ανησυχία προκάλεσε ο σεισμός των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Σκύρου, στην ίδια ζώνη όπου το 2001 είχε εκδηλωθεί ο ισχυρός σεισμός των 6,5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή σεισμολογίας Γεράσιμο Παπαδόπουλο, η μετασεισμική ακολουθία μέχρι στιγμής εξελίσσεται ικανοποιητικά, με μεγαλύτερο μετασεισμό μεγέθους 3,6, ωστόσο «δεν επαναπαυόμαστε». Όπως επισημαίνει, οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα, καθώς η περιοχή παρουσιάζει ιστορικά υψηλή σεισμικότητα και συνδέεται με ενεργά ρήγματα του Βορείου Αιγαίου. Ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρές δονήσεις με μέγιστη τα 6,5 Ρίχτερ στις 27 Ιουλίου του 2001 και ότι η συνεχής παρακολούθηση είναι απαραίτητη για την ασφαλή αξιολόγηση της εξέλιξης.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Σεισμός Σκύρου. Ο χθεσινοβραδινός σεισμός μεγέθους Μ=4.6 ανησύχησε αρκετούς. Έγινε στην ίδια περιοχή με το μεγάλο σεισμό Μ=6.5 στις 26.7.2001. Από χθες το βράδυ η μετασεισμική ακολουθία είναι αρκετά καλή, μεγαλύτερος μετασεισμός Μ=3.6. Αλλά δεν επαναπαυόμαστε, θα παρακολουθούμε συνεχώς τη μετασεισμική ακολουθία.

Τη δημοσιευσή μας για το σεισμό του 2001 μπορείτε να τη βρείτε εδώ: https://pubs.geoscienceworld.org/.../The-Skyros...

