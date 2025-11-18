«Μου έκλεισε το δρόμο» ισχυρίστηκε ο δράστης που σκότωσε στο ξύλο τον άτυχο 58χρονο.

Το «κουβάρι» του θανάτου μυστήριο του 58χρονου οδηγού που «ξεψύχησε» στο τιμόνι μέσα στο αμάξι του στο Νέο Κόσμο εξιχνιάστηκε καθώς ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής - ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες- ομολόγησε ότι επιβαίνοντας σε μηχανή μαζί με δύο φίλους του, κυνήγησε τον 58χρονο οδηγό, θεωρώντας ότι τους έκλεισε το δρόμο.

Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε σε αδιέξοδο δρόμο, όπου ο 29χρονος τον ξυλοκόπησε άγρια ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Ο άτυχος 58χρονος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος στο αυτοκίνητο του και με χτυπήματα στο κεφάλι. Διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς πριν ή αφού κατέληξε σε σταθμευμένο όχημα, ωστόσο η εξέταση της σορού αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης δύο ακόμη άτομα και ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος προσπάθησε να αποκρύψει τη μοτοσικλέτα του γιου του. Ο 29χρονος, με βαρύ ποινικό μητρώο και παρόμοια προηγούμενη ενέργεια στο κέντρο της Αθήνας, παραδέχθηκε τον ξυλοδαρμό γιατί του έκλεισε τον δρόμο ο 58χρονος. Βιντεοληπτικό υλικό δείχνει ότι οι δράστες ακολουθούσαν τον 58χρονο με τα δίκυκλά τους πριν το περιστατικό.

«Τον καταδίωξαν και εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο», συγκλονίζει μάρτυρας για τον νεκρό 58χρονο

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε σκηνές που έμοιαζαν με καταδίωξη σε δρόμους του Νέου Κόσμου: «Βρισκόμουν χθες το απόγευμα στη Σουλιέ. Σαν καταδίωξη ήταν. Πέρασε το αυτοκίνητο με μηχανές από πίσω, χωρίς προσοχή σε stop, τίποτα, μας φάνηκε σαν καταδίωξη. Στην αρχή νομίζαμε ότι η αστυνομία κυνηγούσε κάποιον. Μάλιστα, πέρασε δύο φορές από μπροστά, από τη Σουλιέ. Την πρώτη έφυγε προς την Γεραντώνη, και έκανε τον κύκλο, κατέβηκε τη Ραφτοπούλου και από Σαράντη πάλι μπροστά στη Σουλιέ και εκεί είναι αδιέξοδο. Με τους ίδιους ρυθμούς. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα και το πώς περνούσαν τους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Νομίζω, ότι η καταδίωξη σταμάτησε γιατί ήταν αδιέξοδο εκεί που πήγε». «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα. Περνούσαν τον δρόμο σαν να μην υπάρχει τίποτα. Γιατί εδώ είναι και σχολείο, περνάνε παιδάκια».

