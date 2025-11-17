Το τροχαίο στον Νέο Κόσμο και οι πρώτες πληροφορίες.

Μια παράξενη υπόθεση του θανάτου ενός 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο εξετάζει η αστυνομία.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του, το απόγευμα της Δευτέρας. Το αυτοκίνητό του έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Ο 58χρονος φαίνεται ότι υπέστη ανακοπή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Για αυτό τον λόγο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα που επέβαιναν σε διερχόμενο δίκυκλο, που ίσως εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ωστόσο εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.