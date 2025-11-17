Σε νέα «φάση» μπαίνει ο καιρός από αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης και άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, στην δυτική, βορειοδυτική χώρα το σκηνικό θα είναι διαφορετικό με ακραίες συνθήκες που περιλαμβάνουν καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και φόβος κατολισθήσεων.

Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ριπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Σύμφωνα με χτεσινοβραδινή πρόγνωση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου η μεταβολή αυτή του καιρού θα επηρεάσει Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, πάνω σε εδάφη ήδη ιδιαίτερα κορεσμένα από τα πρόσφατα καιρικά συστήματα.

Η κατάσταση δεν αποτελεί μια απλή βροχερή περίοδο, αλλά μια ακολουθία διαδοχικών επεισοδίων βροχών, που ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως και τις 24–25 Νοεμβρίου, εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα.

Οι συχνές και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο γρήγορων αντιδράσεων των υδατορευμάτων, πιθανών υπερχειλίσεων, αλλά και μικροκατολισθήσεων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου το έδαφος έχει πλέον «μαλακώσει». Περιοχές που απαιτούν αυξημένη προσοχή είναι η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιόνιο.

Δείτε την ανάρτηση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid0Y8N4cKgC6JZzb7Q3xkH5uoSVp5cf5MvMM2cZXadxRWiBEp1kYdptWq8QLf9Z8BXol}

Συνιστάται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων και υποδομών, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε σημεία με ιστορικό προβλημάτων.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Action24, Όλγα Παπαβγούλη θα χρειαστεί στην βόρεια, βορειοδυτική χώρα «ιδιαίτερη προσοχή καθώς αναμένονται καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, ριπές ανέμου 100 χιλιομέτρων την ώρα. Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο και Θεσπρωτία θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή καθώς αναμένεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Τα φαινόμενα θα έχουν εμμονή. Θα χρειαστεί προσοχή κυρίως Τρίτη και Τετάρτη αλλά γενικά όλη η βδομάδα θα είναι βροχερή στη δυτική Ελλάδα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deaqzh8vzatd?integrationId=40599y14juihe6ly}