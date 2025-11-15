Το δέντρο θα έρθει από τη Βυτίνα Αρκαδίας.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η Αθήνα είναι έτοιμη να φορέσει τα γιορτινά της για ακόμη μια χρονιά, στολίζοντας το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αποκάλυψε την ημερομηνία της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, που θα είναι στις 27 Νοεμβρίου.

Το δέντρο, το οποίο θα έρθει από την Βυτίνα Αρκαδίας, θα βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από τις 20 Νοεμβρίου ώστε το συνεργείο του Δήμου να ξεκινήσει το στολισμό.

«Ευχαριστούμε την Βυτίνα, το δέντρο θα έρθει από εκεί, 27/11 θα γίνει η φωταγώγηση, καιρού επιτρέποντος.

Από τις 20/11 θα είναι εδώ (το δέντρο) Θα ξεκινήσει και η φωταγώγηση των δρόμων. Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει σε κεντρικούς δρόμους έχουμε βάλει χριστουγεννιάτικο στολισμό, έχουμε ξεκινήσει για να είμαστε έτοιμοι.

Τεστάρουμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη».

