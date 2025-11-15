Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λαυρίου με τους δύο νεκρούς.

Δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε μετά τις 10 το πρωί στην Παιανία, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το όχημα στο οποίο επέβαιναν το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο έχασε και τη ζωή του, διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, προσπάθησε να εισέλθει σε παράδρομο, όταν από το αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε μετωπικά ένα μεγάλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν αρκετά άτομα.

Έκτοτε στήθηκε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Έξι πυροσβέστες, με δύο οχήματα έφθασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν και ανέσυραν τα θύματα, χωρίς τις αισθήσεις τους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και πριν από λίγο διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.