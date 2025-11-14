Μέλη του «Ρουβίκωνα» άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήματα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Παρέμβαση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη πραγματοποίησαν μέλη του «Ρουβίκωνα», στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προτού τους απωθήσουν τα ΜΑΤ, με χρήση χημικών.

Τα μέλη της συλλογικότητας ανάρτησαν πανό, με μήνυμα «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες» και φώναξαν συνθήματα κατά της απαγόρευσης των διαμαρτυριών στο μνημείο.

Γρήγορα βρέθηκαν δίπλα τους άνδρες των ΜΑΤ, που με τη χρήση χημικών απομάκρυναν τα μέλη του «Ρουβίκωνα» από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και στη συνέχεια έγιναν 23 προσαγωγές.

Σε ανακοίνωση, ο «Ρουβίκωνας» επισημαίνει ότι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη »μετατρέπεται σήμερα σε πρόσχημα για να στοχοποιηθούν οι αγωνιζόμενοι και σε πεδίο άσκησης προπαγάνδας από την πλευρά της κυβέρνησης».

Η προσπάθεια περιστολής συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή «δεν αφορά τον σεβασμό στους νεκρούς, αλλά την ανάγκη της εξουσίας να ελέγξει όσους αντιστέκονται», συμπληρώνει. «Η καταστολή και η επικοινωνιακή διαχείριση δεν θα ανακόψουν τη δράση και την παρουσία μας στον δημόσιο χώρο. Οι απαγορεύσεις θα καταρρεύσουν στην πράξη,όπως τόσες άλλες πριν», καταλήγει η «Ρουβίκωνας».

Η ανακοίνωση του «Ρουβίκωνα»

«Σήμερα Παρασκευή 14/11 μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σε μια συγκυρία όπου η δημόσια ατζέντα υποτάσσεται σε μια κυβερνητική εκστρατεία που σκοπό έχει τόσο το θάψιμο της πολιτικής ήττας και σφαλιάρας που έφαγαν από τη νικηφόρα απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, όσο και του αποπροσανατολισμού της κοινωνικής βάσης από τα πραγματικά διακυβεύματα που αφορούν τη ζωή και το μέλλον της. Η επίκληση της “προσβολής του μνημείου” αξιοποιείται ως εργαλείο για την επιβολή νέων περιορισμών στη διαμαρτυρία και στη συλλογική έκφραση.

Το μνημείο, σύμβολο θυμάτων πολέμων που πλήρωσαν με τη ζωή τους τις αποφάσεις των ισχυρών, μετατρέπεται σήμερα σε πρόσχημα για να στοχοποιηθούν οι αγωνιζόμενοι και σε πεδίο άσκησης προπαγάνδας από την πλευρά της κυβέρνησης.

Γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια περιστολής συγκεντρώσεων μπροστά στη Βουλή δεν αφορά τον σεβασμό στους νεκρούς, αλλά την ανάγκη της εξουσίας να ελέγξει όσους αντιστέκονται.

Η καταστολή και η επικοινωνιακή διαχείριση δεν θα ανακόψουν τη δράση και την παρουσία μας στον δημόσιο χώρο. Οι απαγορεύσεις θα καταρρεύσουν στην πράξη, όπως τόσες άλλες πριν».

