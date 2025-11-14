Από τη Βυτίνα το χριστουγεννιάτικο δέντρο του δήμου Αθηναίων.

Η Αθήνα θα μπει και «επίσημα» σε χριστουγεννιάτικο κλίμα στις 27 Νοεμβρίου, όταν θα φωταγωγηθεί το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.

Φέτος, το χριστουγεννιάτικο δέντρο του δήμου Αθηναίων είναι από τη Βυτίνα. Η φωταγώγηση θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου, «καιρού επιτρέποντος», δήλωσε ο Χάρης Δούκας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Το δέντρο θα φτάσει στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου «και θα ξεκινήσει η φωταγώγηση των δρόμων», δήλωσε ο δήμαρχος, ωστόσο σημείωσε πως ήδη γίνονται δοκιμές σε κάποιους δρόμους στο κέντρο της πόλης.

«Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει σε κεντρικούς δρόμους έχουμε βάλει (χριστουγεννιάτικο φωτισμό), έχουμε ξεκινήσει για να είμαστε έτοιμοι. Τεστάρουμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη», συμπλήρωσε ο Χάρης Δούκας.