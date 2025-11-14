Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητο του 53χρονου πατέρα.

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο της Κρήτης στοίχισε τη ζωή σε έναν 53χρονο πατέρα δύο παιδιών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 13/11, στα Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όταν το όχημα που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχίο κατοικίας, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών σύμφωνα με το creta24.gr.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Η οικογένεια του θύματος ζει στιγμές βαθιάς θλίψης, καθώς θα πρέπει να φροντίσει για τη βάπτιση των δύο μικρών παιδιών του πριν την κηδεία του.

Eικόνες από το δυστύχημα