Αποκαλυπτήρια για τα ελληνικά drones και anti-drones στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός-25» στη Θράκη - Δείτε φωτογραφίες.

Στη Θράκη πραγματοποιήθηκε σήμερα η Εθνική Άσκηση Μέσης Κλίμακας Πλήρους Ανάπτυξης Δυνάμεων ΤΑΜΣ «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ - 25» με σκοπό την εξάσκηση των Διοικήσεων, Επιτελείων και Μονάδων στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων (αμυντικών και επιθετικών), υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου, με τη συμμετοχή και ιδιωτικών εταιρειών με καινοτόμα συστήματα.

Η ΤΑΜΣ διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην τακτική χρησιμοποίηση των ΣμηΕΑ και Αντι-ΣμηΕΑ κατά την οποία εξετάστηκαν ειδικά σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των νέων μέσων και αντίστοιχα οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, δοκιμάστηκαν ειδικές τακτικές, αξιολογήθηκε το μοντέλο ένταξής τους στις οργανωτικές δομές των Μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς επίσης και οι διαδικασίες ενάσκησης Διοίκησης και Ελέγχου σε αυτά.

Η δεύτερη φάση της ΤΑΜΣ αφορά στο κύριο μέρος της Εθνικής Άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ - 25» και κατέδειξε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων. Και στη φάση αυτή αξιοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες όπως η προσβολή στόχων με ΣμηΕΑ First Person View και άφεσης χειροβομβίδων.

Για τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ το ΓΕΕΘΑ απηύθυνε πρόσκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η ανταπόκριση του οποίου υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή 30 εταιρειών. Στις συμμετέχουσες εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε ρεαλιστικά σενάρια, υπό πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία στατικής επίδειξης των προϊόντων τους σε ειδικό χώρο που οργανώθηκε για τον σκοπό αυτό.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το ΚΕΤΑΚ και το 306 ΕΒΤ, μεταξύ των οποίων η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρωτοβουλία του ΕΛΚΑΚ και του ΣΤ΄ ΚΛΑΔΟΥ του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο διαβούλευσης για την Ανάπτυξη Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος Μάχης Κατηγορίας Ι (UCAV Class I), να δοκιμάσουν στο πεδίο πρωτότυπα συστήματα υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας, την επίδειξη των δυνατοτήτων τους στο πεδίο και την απευθείας αξιολόγησή τους από τον επιχειρησιακό φορέα.

Οι ανωτέρω δράσεις αποτυπώνουν στον μέγιστο βαθμό την υλοποίηση και τη στόχευση που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το νέο Δόγμα Αποτροπής.

