Οι άγνωστοί άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο του σπιτιού - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για υπόθεση που φέρει χαρακτηριστικά προειδοποιητικού χτυπήματος χωρίς τραυματισμούς με ενδείξεις στόχευσης σε μπαλκονόπορτες και ένα μαύρο στεφάνι στην είσοδο ως μήνυμα από τους δράστες το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την εξιχνίαση σοβαρού περιστατικού πυροβολισμών στην οικία γνωστού ιδιοκτήτη εστιατορίων και καφέ bar. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έριξαν δεκατέσσερις βολές με πιστόλι προς το σπίτι χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Οι σφαίρες χτύπησαν μπαλκονόπορτα σαλονιού και μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ενέργεια προειδοποιητικού χαρακτήρα με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.

