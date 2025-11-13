Aυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε στο κέντρο της Λάρισας.

«Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία», φώναξαν με οργή κτηνοτρόφοι της περιοχής, έξω από το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, ζητώντας συνάντηση με τον ίδιο.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε με πορεία από το Fashion City Outlet στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα εγώ από το γραφείου του υφυπουργού.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω».

Παράλληλα, φώναξαν κατά της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας ως «ανεπιθύμητους, τον κ. Τσιάρα, τον κ. Κέλλα και τον κ. Μητσοτάκη», ενώ κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

{https://www.youtube.com/watch?v=lTD9ivNJRKA}

Στη συνέχεια προσπάθησαν να προσεγγίσουν το γραφείο, ενώ ζήτησαν από τον υφυπουργό να τους συναντήσει.

Η διαμαρτυρία συνεχίζεται έως κι αυτή την ώρα, ενώ συμβολικά οι κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα κάτω από τα γράφει του γραφείου επί της οδού Παναγούλη.

{https://www.youtube.com/watch?v=XkC9XApftzc}

Πηγή: larissanet.gr