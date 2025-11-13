Μέχρι και 34,50 ευρώ έχει φτάσει η τιμή στο κιλό το μοσχάρι στα σούπερ μάρκετ.

Σημαντική άνοδο, που φτάνει το 55% μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, καταγράφει η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα, ενώ μόνο τον Οκτώβριο αυξήθηκε επιπλέον κατά 5,3%.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το μοσχάρι πωλείται πλέον έως και 34,50 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ, με τις τιμές να διαφέρουν ανάλογα με το είδος και την ποιότητα του προϊόντος.

Η συνολική αύξηση αποτυπώνεται και στη λιανική αγορά, όπου η μέση τιμή του μοσχαρίσιου έχει διαμορφωθεί μεταξύ 15 και 17 ευρώ το κιλό, από 12 έως 13 ευρώ που ήταν πριν από έναν χρόνο. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 ευρώ το κιλό, αν συνεχιστεί η ανοδική τάση.

Αντίστοιχα, η τιμή παραγωγού έχει εκτοξευθεί στα 8,5 – 9 ευρώ το κιλό, από 5,5 – 6 ευρώ που ήταν το 2024, οδηγώντας σε αυξήσεις σε όλη την αλυσίδα της αγοράς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de7d78ey0sip?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στο μοσχαρίσιο κρέας. Αυξήσεις παρατηρούνται και στα αρνιά, κατσίκια και πρόβατα, κυρίως λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς στα κοπάδια. Το πρόβειο κρέας πωλείται από τον παραγωγό προς 4,5 – 4,8 ευρώ το κιλό, έναντι 3,5 – 3,8 ευρώ το προηγούμενο διάστημα, ενώ το αρνί έχει φτάσει τα 9,5 ευρώ, από 7,5 ευρώ πριν την εμφάνιση της νόσου.

Οι αυξήσεις αυτές μεταφέρονται και στη λιανική. Σε αρκετά κρεοπωλεία, τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν πλέον 10,5 έως 12,5 ευρώ το κιλό, από 9 – 10 ευρώ το καλοκαίρι, ενώ για αρνί και κατσίκι οι τιμές φτάνουν έως και 16 ευρώ το κιλό, όταν πριν από λίγους μήνες δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

Παράλληλα, και τα υπόλοιπα είδη κρέατος παρουσιάζουν αυξημένες τιμές: το κοτόπουλο κυμαίνεται από 4,50 έως 19,30 ευρώ το κιλό, ενώ το χοιρινό από 5 έως 13,90 ευρώ. Η γενικευμένη άνοδος στις τιμές δημιουργεί έντονη πίεση στους καταναλωτές, με τους παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν ότι απαιτείται παρέμβαση για τη σταθεροποίηση της αγοράς κρέατος και τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.