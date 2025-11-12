Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 ρίχτερ σύμφωνα το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ 5,3 ρίχτερ κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Νέος σεισμός τώρα σημειώθηκε στην Κύπρο. Η δόνηση είχε μέγεθος 5,1 ρίχτερ σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο μέτρησε τη δόνηση με μέγεθος 5,3 ρίχτερ.

Η αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου ήταν πως ο σεισμός που σημειώθηκε στις 16:23 είχε μέγεθος 5,9 Ρίχτερ.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα αναθεώρησε το μέγεθος της δόνησης σε 5,3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και το εστιακό βάθος ήταν 14 χιλιόμετρα.

Η δόνηση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε σεισμός 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο 14χλμ ανατολικά της Πάφου.