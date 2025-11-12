Οι εκταφές και οι κατάλληλες εξετάσεις αποτελουν την ύστατη ευκαιρία για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών προκειμένου να μάθουν την ακριβή αιτία θανάτου των ανθρώπων τους.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων στο υπόμνημα που κατέθεσε στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας ο πατέρας του 26χρονου Δημήτρη, που σκοτώθηκε στο Τέμπη, ο Παύλος Ασλανίδης.

Σε 18 σελίδες ο κ. Ασλανίδης διά του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να χαθεί η τελευταία ευκαιρία για τους συγγενείς. Επί της ουσίας ο Παύλος Ασλανίδης ζητά στην ληξιαρχική πράξη θανάτου του παιδιού του να αναγράφεται η ακριβής αιτία.

Μέσω του υπομνήματος που κατέθεσε ο κ. Μαντζουράνης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά τη διενέργεια συγκεκριμένων εξετάσεων με την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων και την αποστολή των δειγμάτων σε δημόσια εργαστήρια στο εξωτερικό στην Ολλανδία ή τη Γερμανία .

Είναι δεδομένο βέβαια ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη σιδηροδρομική τραγωδία, και ότι το προς εξέταση δείγμα είναι μικρό. Ωστόσο είναι η τελευταία ευκαιρία να δοθούν οι απαντήσεις στους συγγενείς των θυμάτων.

Εξετάσεις

Συγκεκριμένα ο Π. Ασλανίδης ζητάει:

Να διενεργηθεί εξειδικευμένη ιατροδικαστική γενετική (DNA) εξέταση,

Να διενεργηθεί εξειδικευμένη τοξικολογική – χημική ανάλυση εξέτασης για επιταχυντές και δείκτες εισπνοής καπνού/τοξικών αερίων, καθώς και για υδρογονάνθρακεςκαι προϊόντα καύσης

Να τηρηθούν αυστηρά όλες οι διαδικασίες όπως αυστηρή τήρηση δειγματοληψίας, τοξικολογικής –χημικής εξέτασης, καθώς και ελέγχου ταυτοποίησης με DNA και να γίνουν όλες οι απαραίτητες βιοχημικές, ιστολογικές, τοξικολογικές κ.α. εξετάσεις , ώστε να διακριβωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αίτια του θανάτου του, αλλά και να ταυτοποιηθούν όλα τα τεμάχια, που τοποθετήθηκαν στο φέρετρο του Δημήτρη Ασλανίδη

Να χορηγηθεί στην ορισθείσα τεχνική του σύμβουλο , γραπτή και ρητή άδεια να εξετάσει τα ανευρεθέντα κατόπιν εκταφής τμήματα της σορού του γιου του και να λάβει δείγματα εξ αυτών για ιστολογικές, τοξικολογικές, χημικές εξετάσεις και εξετάσεις DNA, χορηγουμένης προς τούτο , για να αποσταλούν σε διεθνώς αναγνωρισμένο και με την απαιτούμενη πιστοποίηση Εργαστήριο στη Γαλλία, όπου θα διενεργηθεί συμφώνως με τους «κανόνες της επιστήμης και τέχνης» τόσον ο έλεγχος ταυτοποίησης με DNA όσον και οι ενδεδειγμένες λοιπές χημικές, τοξικολογικές, ιστολογικές κλπ. εξετάσεις.

Προκαταρκτική εξέταση

Στον παρόντα χρόνο η προκαταρκτική για τις εκταφές είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εκτιμάται ότι από την Αστυνομία έχουν σταλεί ειδοποιήσεις σε περίπου σαράντα (40) συγγενείς θυμάτων προκειμένου να απαντήσουν εάν επιθυμούν ή όχι εκταφές και να προσδιορίσουν παράλληλα το είδος των εξετάσεων στις σορούς.

Από τους 40, επτά (7) συγγενείς απάντησαν θετικά στις εκταφές, αριθμός ιδιαιτέρως μεγάλος για μία τέτοια υπόθεση. Μέχρι στιγμής μόνο δύο (2) συγγενείς, σύμφωνα με εισαγγελικές πληροφορίες, έχουν εγγράφως προσδιορίσει το είδος των εξετάσεων και συγκεκριμένα οι Π. Ασλανίδης και Χρ. Κωνσταντινίδης. Για τους υπόλοιπους 5 αιτηθεντες εκταφή έχουν σταλεί ειδοποιητήρια ώστε εντός 10 ημερών να προσδιορίσουν εγγράφως και το είδος των εξετάσεων. Σημειωτέον ότι το δεκαήμερο λήγει στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Σε περίπτωση που δεν το πράξουν τότε θα κληθούν οι ιατροδικαστές που θα οριστούν πραγματογνώμονες στη διαδικασία να ορίσουν τις εξετάσεις στις σορούς.

Βέβαια απομένει να τοποθετηθούν επί των εκταφων άλλοι 17 συγγενείς, με την προαναφερόμενη διαδικασία, μέσω της Αστυνομίας.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας η Εισαγγελία θα αναζητήσει εντός της χώρας τα κατάλληλα εργαστήρια για τις εξετάσεις. Εάν ωστόσο υπάρχουν ατην Ελλάδα τέτοια εργαστήρια. Προς το παρόν πάντως θα εξαντληθεί η πιθανότητα εύρεσής τους εντός της χώρας.

Όταν βρεθούν τα εργαστήρια τότε και μόνο θα γίνουν οι εκταφές, προκειμένου οι σοροί να μεταφερθούν απευθείας στον χώρο των εργαστηρίων. Είναι προφανές συνεπώς ότι υπάρχει ακόμη δρόμος για την συγκεκριμένη υπόθεση.