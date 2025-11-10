Οι διάλογοι που «καίνε» τον 46χρονο ρασοφόρο για τα ναρκωτικά - «Για ένα πακέτο μακαρόνια, θα σου δώσω 300 ευρώ».

Αρκούντως αποκαλυπτικοί της δράσης του 46χρονου ρασοφόρου που συνελήφθη ως εγκέφαλος κυκλώματος ναρκωτικών στην καρδιά της Αθήνας με αρχηγείο την εκκλησία που είχε ιδρύσει στην Λιοσίων είναι οι διάλογοι που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές.

Ο ρασοφόρος που δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογητών», φέρεται να χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες λέξεις για να πουλάει κοκαΐνη και κάνναβη μέσα από τον Ιερό Ναό που λειτουργούσε ως κρυψώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες: Η κοκαΐνη ονομαζόταν «κεράκι». Η ακατέργαστη κάνναβη αναφερόταν ως «φανουρόπιτα». Το χασίς κωδικοποιούνταν ως «καφεδάκι».

Οι διάλογοι αποκαλύπτουν πώς τα μέλη του κυκλώματος συνεννοούνταν για τις παραδόσεις και τις τιμές των ναρκωτικών. Σε ένα περιστατικό, ο 46χρονος χρησιμοποιεί καθημερινά αντικείμενα, όπως πακέτα μακαρονιών, ως μέσο μεταφοράς χρημάτων ή ναρκωτικών: «Ένα πακέτο μακαρόνια, θα σου δώσω 300 ευρώ», φέρεται να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το κύκλωμα λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση της 52χρονης γυναίκας, η οποία είχε και στο παρελθόν εμπλοκή με ναρκωτικά, ενώ ο 46χρονος εκτελούσε εντολές και έκανε πωλήσεις στους πελάτες, ακόμα και βγαίνοντας από τον Ιερό Ναό. Οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών αποκάλυψαν επίσης τις υψηλές οικονομικές συναλλαγές του κυκλώματος: 1 κιλό κοκαΐνης πωλούνταν 35.000 ευρώ και 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Οι σκοτεινές «ιερές» μπίζνες των μελών του κυκλώματος

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης, να αποθήκευαν ναρκωτικά ακόμα και μέσα σε εκκλησίες, να στρατολογούσαν μέλη για τη διακίνηση μεταναστών και να έπαιρναν μέτρα πριν από κάθε παράδοση κοκαΐνης και χασίς. Τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν σε δύο ομάδες. Σε εκείνη του ρασοφόρου, όπου αρχηγός ήταν μια 52χρονη γυναίκα που έδινε εντολές τόσο στους τρεις αυτοαποκαλούμενους ιερείς, όσο και στους τέσσερις διακινητές.

Το «παζάρι» για τα χρήματα

Σε διάλογο από τις 14 Αυγούστου αποτυπώνεται το «παζάρι» που γίνεται ανάμεσα σε δεξί χέρι του του αυτοαποκαλούμενου ιερέα με την αρχηγό.

Αρχηγός: Πρέπει μάλλον να ακυρώνεται να φύγω και έχω τρελαθεί τώρα πες μου.

Δεξί χέρι ιερέα: Σε ακυρώνω να φύγεις;

Αρχηγός: Όχι εσύ, ρε συ. Πες μου, πες μου τώρα κάτι… πες μου. Όχι εσύ.

Δεξί χέρι ιερέα: Ωραία πες μου… πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Αρχηγός: Λεφτά έχω;

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, για αυτό σου λέω.

Αρχηγός: Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Δεξί χέρι ιερέα: Τι εννοείς; Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη (…), θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ 300 ευρώ. Τακτοποίησέ μας σε παρακαλώ.

Αρχηγός: Το ένα δηλαδή πληρώνεις στην ουσία.

Δεξί χέρι ιερέα: Ναι, ρε αγάπη.

Αρχηγός: Και είναι 300 έτσι;

Δεξί χέρι ιερέα: Βρε ναι εντάξει και έχει ο θεός. Και αύριο. Ωχ θεέ μου.

Αρχηγός: Άμα έχεις παραπάνω λεφτά…

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω…

Αρχηγός: Χωρίς λεφτά δεν μπορώ.

Δεξί χέρι ιερέα: Δεν έχω παραπάνω λεφτά και εκτός αυτού αύριο το πρωί έχουμε λειτουργία.

Αρχηγός: Μου είπατε 700, θα πηγαίνατε και θα καλυπτόμουν και εγώ για αυτό το πράγμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξάρθρωση του κυκλώματος

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 29, 21 και 41 ετών, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Επιπλέον, συνελήφθη ένας 21χρονος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σύμφωνα με την Αστυνομία:

Ο 29χρονος αναλάμβανε τηλεφωνικές κλήσεις με ενδιαφερόμενους πελάτες, οι οποίοι στη συνέχεια μετέβαιναν στην οικία του ή στην παρακείμενη ιδιοκτησία του 41χρονου για να παραλάβουν τις ναρκωτικές ουσίες. Οι ναρκωτικές ουσίες φυλάσσονταν είτε στην οικία του 29χρονου είτε στην παρακείμενη ιδιοκτησία του 41χρονου, με κοινή αυλή. Κατά τις έρευνες στις οικίες κατασχέθηκαν:

590 γραμμάρια κοκαΐνης, 75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (SKUNK), 8.240 ευρώ σε μετρητά, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα πολυτελές όχημα και μια μοτοσυκλέτα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης συνεχίζεται.

